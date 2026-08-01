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Солёность Тихого океана по данным SMOS может стать ранним индикатором Эль-Ниньо

Солёность Тихого океана по данным SMOS может стать ранним индикатором Эль-Ниньо

Тихий океан постепенно входит в фазу Эль-Ниньо. Учёные традиционно следят за температурой поверхности моря, однако Европейское космическое агентство обращает внимание на ещё один важный показатель — солёность морской воды.

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