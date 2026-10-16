В Бресте на стадионе «Гвардейский» стартовал первый в истории Вооруженных Сил Беларуси кубок министра обороны по футболу, организованный на базе 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
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