Сенсационные заголовки о вреде привычных продуктов всё чаще появляются в интернете. То огурцы и яблоки объявляют потенциальной угрозой из-за пестицидов, то консервированные овощи связывают с онкологическими заболеваниями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему в Калининг...
- Дизель для США уп...
- Что нельзя делать...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым