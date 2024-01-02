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Фердинанд Риттер фон Манлихер – человек при оружии

Фердинанд Риттер фон Манлихер – человек при оружии

Винтовка Манлихера 1888 года. Калибр 8x50RТы у Меня — молот, оружие воинское; тобою Я поражал народы и тобою разорял царства; тобою поражал коня и всадника его и тобою поражал колесницу и возницу её; тобою поражал мужа и жену, тобою поражал и старого и молодого, тобою поражал и юношу и девицу; и .

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