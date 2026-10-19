Президент Ливана Жозеф Аун заявил о нарушении Израилем рамочного соглашения на границе. Несмотря на подписанное 26 июня соглашение, боестолкновения периодически возобновляются.
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