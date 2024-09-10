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"Не лучшее направление для поездок". Песков объяснил, почему Путин не поедет на Генассамблеи ООН

"Не лучшее направление для поездок". Песков объяснил, почему Путин не поедет на Генассамблеи ООН

Пресс-секретарь Президента России объяснил отказ Путина от поездки на заседание Генассамблеи ООН.Президент России Владимир Путин не поедет на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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