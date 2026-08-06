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Варенье из черники: топ-10 рецептов

Варенье из черники: топ-10 рецептов

Из черники получается вкусное, не приторное варенье. В рецептах ягоду можно сочетать с другими ингредиентами, например, с цитрусовыми или орехами, а само варенье — не только есть в чистом виде, но и добавлять в пироги, пирожные и другие десерты.

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