Арбитражный суд Москвы обязал Первый канал выплатить 600 тысяч рублей за использование песни «Город влюбленных людей» без разрешения правообладателя.
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