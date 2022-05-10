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Эксперты составили чек-лист для переезжающих за город

Эксперты составили чек-лист для переезжающих за город

ТерриторияПрежде всего, нужно сориентироваться на местности. Заранее выясните, где находится ближайшая больница или поликлиника, чтобы понять, за какое время может приехать скорая в экстренном случае или куда вы можете быстро добраться сами.

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