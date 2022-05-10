Эксперты составили чек-лист для переезжающих за город

ТерриторияПрежде всего, нужно сориентироваться на местности. Заранее выясните, где находится ближайшая больница или поликлиника, чтобы понять, за какое время может приехать скорая в экстренном случае или куда вы можете быстро добраться сами.
ТерриторияПрежде всего, нужно сориентироваться на местности. Заранее выясните, где находится ближайшая больница или поликлиника, чтобы понять, за какое время может приехать скорая в экстренном случае или куда вы можете быстро добраться сами.
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