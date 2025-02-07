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62ИНФО | Новости Рязани

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Три улицы в Рязани остались без холодной воды 7 февраля

Три улицы в Рязани остались без холодной воды 7 февраля

Ограничения связаны с необходимостью провести ремонт на водопроводе. Ресурса не будет с 9:30 до 16:00 по следующим адресам: 1-й Сысоевский проезд в домах №№ с 1 по 15 (нечётная сторона) и с 2 по 16 (чётная сторона); 2-й Сысоевский проезд в домах №№ 1, 3, 5, 6, 16; улица Сысоевская в домах №№ с 1 по 39 (нечётная сторона) и с 2 по 22 (чётная сторона).

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