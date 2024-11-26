НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Московский комсомолец в Израиле

1 подписчик

Тройка самых горячих мировых событий к этому часу

Тройка самых горячих мировых событий к этому часу

26 ноября 2024 года можно отметить следующие важные события:Здравоохранение:Согласно новому исследованию, в мире наблюдается значительный прогресс в борьбе с ВИЧ: количество новых случаев инфицирования снизилось на 22%, а смертность от заболеваний, связанных с ВИЧ, сократилась на 40%Протесты и общественные события:В Индии произошли столкновения в связи с проектом канатной дороги к храму Вайшно-Деви, в результате которых пострадал сотрудник полицииПолитические события:В Пакистане .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх