Тройка самых горячих мировых событий к этому часу

26 ноября 2024 года можно отметить следующие важные события:Здравоохранение:Согласно новому исследованию, в мире наблюдается значительный прогресс в борьбе с ВИЧ: количество новых случаев инфицирования снизилось на 22%, а смертность от заболеваний, связанных с ВИЧ, сократилась на 40%Протесты и общественные события:В Индии произошли столкновения в связи с проектом канатной дороги к храму Вайшно-Деви, в результате которых пострадал сотрудник полицииПолитические события:В Пакистане .