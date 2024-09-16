При обстреле Белгорода пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в результате утренней атаки ВСУ на Белгород. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
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