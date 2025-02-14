Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась в бикини

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер Уиллис показала откровенный снимок. Соответствующий кадр появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).