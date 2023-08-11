Шеф Ивлев дал советы школьникам в программе «Новости первых»

Знаменитый шеф-повар Ивлев посетил Нижний Новгород, где пообщался со школьниками и дал бесценные советы молодому поколению! Как оказалось, строгий и властный профессионал кулинарной индустрии, каким мы видим эксперта на экранах, умеет пританцовывать, шутить и бывать в хорошем настроении! Наверное, так на него повлияли дети! Новости Первых от Движения Первых поделились фантастическим сюжетом о главном шефе страны, который приехал на семейный фестиваль «Да! Шеф!», чтобы рассказать приглашенным, как должна питаться современная молодежь.