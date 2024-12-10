Эндокринолог Калошина: быстро похудеть поможет увеличение овощей в рационе

Быстро и эффективно похудеть поможет увеличение количества овощей в рационе. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.
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