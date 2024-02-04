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Об ударах по России немецкие генералы могут лишь мечтать, — эксперт

Об ударах по России немецкие генералы могут лишь мечтать, — эксперт

Об ударах по России немецкие генералы могут лишь мечтать, — эксперт Ирэн ОрлонскаяНемецкий генерал Эрхард Бюлер выразил свою поддержку Вооруженным Силам Украины в их операциях, которые проводятся на всей территории России, включая центральные регионы страны, такие как Курск, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

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