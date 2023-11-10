Пять правил безопасной сделки с недвижимостью: Росреестр рекомендует

Если соблюдать несколько нехитрых советов столичного Росреестра, подавляющее большинство мошеннических действий при сделках с недвижимостью можно предотвратитьВ рамках вебинара «Недвижимость без риска: защитите себя от мошенников», организованного в рамках информационного проекта правительства Москвы и столичного ГУ МВД «Перезвони сам», помощник руководителя управления Росреестра по Москве Дарья Кудинова* рассказала о том, как обезопасить свое имущество, а главное — свои деньги, поскольку пострадавшей стороной чаще всего выступают покупатели.