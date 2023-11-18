Как покрыть шишки и ветки искусственным инеем: 3 простых способа

Праздничный декор — простой способ создать новогоднее настроение для себя и близких! Сегодня мы покажем, как сделать эффектное украшение для дома легко и быстро.
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