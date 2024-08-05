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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сибирь» объявила о подписании Карпова: «Хищный Карп – с нами ». Контракт – на 2 года

Контракт с 32-летним игроком рассчитан на 2 года.  «Хищный Карп – с нами   Максим, следующие голы ждем в форме «Сибири» » – говорится в сообщении пресс-службы новосибирцев.

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