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Военкоры: ВС РФ предприняли активные атаки на позиции ВСУ в районе Крынок на левобережье Днепра, стремясь взять инициативу

Военкоры: ВС РФ предприняли активные атаки на позиции ВСУ в районе Крынок на левобережье Днепра, стремясь взять инициативу

На Херсонском направлении продолжаются бои в районе села Крынки на левом берегу реки Днепр, а также обстрелы ВС РФ правого берега реки.

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