Подмосковные штангистки завоевали 8 медалей на чемпионате России

Тяжелоатлетки из Московской области завоевали восемь медалей на чемпионате России, который проходил с 10 по 13 сентября в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
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