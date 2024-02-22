Роднина объяснила фразой "мы своих не сдаем", почему Путин поддерживает Валиеву

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью "Матч ТВ" заявила, что отстраненную из-за допинга фигуристку Камилу Валиеву поддерживает не только президент России Владимир Путин, но и вся страна.