Петербуржцев приглашают на военную службу по контракту

Денежное содержание составляет от 45 до 80 тысяч рублей Пограничное Управление по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявляет набор на должности контролёра подразделения пограничного контроля, комендантского отделения, специалиста плавсостава береговой охраны, радиотехнического поста, инструктора разведывательно-поисковой группы, кинолога, водителя, повара и фельдшера.
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