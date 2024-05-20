Петербуржцев приглашают на военную службу по контракту

Денежное содержание составляет от 45 до 80 тысяч рублей Пограничное Управление по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявляет набор на должности контролёра подразделения пограничного контроля, комендантского отделения, специалиста плавсостава береговой охраны, радиотехнического поста, инструктора разведывательно-поисковой группы, кинолога, водителя, повара и фельдшера.