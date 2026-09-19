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Царьград

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На Кубани более 2 млн человек прошли диспансеризацию с начала года

На Кубани более 2 млн человек прошли диспансеризацию с начала года

Свыше 2 млн жителей Краснодарского края воспользовались возможностью пройти диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры с начала текущего года.

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