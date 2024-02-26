Вооруженные силы России эффективно решили проблему с беспилотной авиацией ВСУ в зоне спецоперации. Российские войска уничтожили украинских операторов дронов, рассказал в интервью YouTube-каналу Gegenpol бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
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