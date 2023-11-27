Турция резко увеличила поставки в Россию попавших под санкции товаров

С начала 2023 года Турция утроила поставки товаров двойного назначения в Россию и страны СНГ. За девять месяцев республика экспортировала 45 видов продукции, попавших под санкции Запада: микрочипы, телекоммуникационное оборудование и комплектующие и прочие виды запрещенных к ввозу товаров.