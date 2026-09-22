США восстановят две военные базы времён холодной войны

США приняли решение вернуться на две военные базы времён холодной войны. Речь идёт о Гренландии, пишет Reuters со ссылкой на источники.
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