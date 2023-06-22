В Екатеринбурге следователи СК России устанавливают обстоятельства инцидента с участием двух пассажирских транспортных средств

Следственным отделом по Чкаловскому району г.Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки по факту инцидента, произошедшего 20 июня 2023 года с участием двух единиц пассажирского транспорта.
Следственным отделом по Чкаловскому району г.Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки по факту инцидента, произошедшего 20 июня 2023 года с участием двух единиц пассажирского транспорта.
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