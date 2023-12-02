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Анастасия Батманова: «Могла бороться за третье место, если бы дала себе пинка. Приняла решение отстать, а потом прибавить, но тактика была плоха»

Биатлонистка заняла четвертое место. – Могла бороться (за третье место), если бы дала себе пинка. Мне казалось, что у них очень высокая скорость, поэтому приняла решение отстать, а потом прибавить.

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