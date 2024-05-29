«Санитарная зона до Лиссабона». Кремль предупредил: Путин и ВС РФ готовят ответ на удары по России западным оружием

Kremlin.ruСегодня 190 прочитали Автор: Иван Смирнов Контрмеры в случае ударов западным оружием по территории РФ готовятся, но конкретные детали знают только президент России Владимир Путин и военные страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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