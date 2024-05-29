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«Санитарная зона до Лиссабона». Кремль предупредил: Путин и ВС РФ готовят ответ на удары по России западным оружием

«Санитарная зона до Лиссабона». Кремль предупредил: Путин и ВС РФ готовят ответ на удары по России западным оружием

Kremlin.ruСегодня 190 прочитали Автор: Иван Смирнов Контрмеры в случае ударов западным оружием по территории РФ готовятся, но конкретные детали знают только президент России Владимир Путин и военные страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Мы только предупреждаем, а они бьют! Запад понимает только силу, а не разговоры. Нельзя быть всем хорошим и воевать в белых перчатках!
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17 час.

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