Видео: петербургские полицейские задержали создателя наркофермы на улице Салова

У злоумышленника было изъято 58 кустов каннабиса Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, у сотрудников полиции была информация, что некий мужчина арендовал в здании на улице Салова помещение свободного назначения, где выращивал коноплю.
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