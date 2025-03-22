Видео: петербургские полицейские задержали создателя наркофермы на улице Салова

У злоумышленника было изъято 58 кустов каннабиса Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, у сотрудников полиции была информация, что некий мужчина арендовал в здании на улице Салова помещение свободного назначения, где выращивал коноплю.