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Театр абсурда

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Порядка 40% релокантов вернулись в Россию

Порядка 40% релокантов вернулись в Россию

Около 40% релокантов, бежавших в 2022 году, вернулись в Российскую Федерацию.Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные исследования компании "Финион", специализирующейся на помощи в оформлении за рубежом видов на жительство.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Порядка 40% релокантов вернулись в Россию, а другие на ус намотали, что можно и сбежать, а когда то и вернуться! И все рады и довольны. Вот такова наша действительность!
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