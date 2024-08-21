Вирусологи объяснили, нужно ли готовиться россиянам к пандемии обезьяньей оспы

Случаи заболевания оспой обезьян раньше фиксировали только в Африке, однако сегодня она перешагнула континент и регистрируется уже в 40 странах, рассказала завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова.