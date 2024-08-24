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Петербургский дневник

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Руководство ВС РФ доложило Путину о ситуации под Курском

Руководство ВС РФ доложило Путину о ситуации под Курском

Верховному главнокомандующему рассказали о противодействии вторгшимся на территорию региона силам противника Руководство Вооружённых сил РФ сегодня доложило президенту России Владимиру Путину о ситуации под Курском, сообщает пресс-служба Кремля.

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Комментарии
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Виктор Прощенко
Герасимов врал Верховному перед всем народом и как ему верить после этого?
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18 час.
Olga Chuhutina
Доложили правду  или как всегда вранье.
Ответить
9 час.

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