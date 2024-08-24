Руководство ВС РФ доложило Путину о ситуации под Курском

Верховному главнокомандующему рассказали о противодействии вторгшимся на территорию региона силам противника Руководство Вооружённых сил РФ сегодня доложило президенту России Владимиру Путину о ситуации под Курском, сообщает пресс-служба Кремля.
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