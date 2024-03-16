Трамп заявил о способности Байдена причинить много вреда США до выборов

Президент США Джо Байден способен причинить много вреда стране до выборов в стране. С таким заявлением 16 марта выступил бывший глава Белого дома Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками в городе Дейтон, Огайо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии