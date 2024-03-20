Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Путин задел за живое. США выбрасывают белый флаг, ЕС начинает клоунаду

Путин задел за живое. США выбрасывают белый флаг, ЕС начинает клоунаду

Сокрушительная победа Владимира Путина на выборах президента России вызвала разные реакции в ЕС и США.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
А как они будут обрашаться к нарику ,предводителю чубатых с мая месяца? Или признают его лигитимным президентом 404-й?
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9 час.
Христос Второй
Надо восстанавливать монархию в России и дело с концом....почему Англия монархия , а Россия не может быть ею ? Потому что рептилоид Елизавета Вторая не могла допустить такой глупости , как дерьмократия.
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8 час.
Н
Нина
Не их собачье дело, нос не дорос. Самозванцы будут давать определение, кто настоящий. Не признавайте, ваше признание западло. Тьфу, тьфу, тьфу!!!
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7 час.

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