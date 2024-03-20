Путин задел за живое. США выбрасывают белый флаг, ЕС начинает клоунаду

Виктор Тимошевский А как они будут обрашаться к нарику ,предводителю чубатых с мая месяца? Или признают его лигитимным президентом 404-й?

Христос Второй Надо восстанавливать монархию в России и дело с концом....почему Англия монархия , а Россия не может быть ею ? Потому что рептилоид Елизавета Вторая не могла допустить такой глупости , как дерьмократия.