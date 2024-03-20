Сокрушительная победа Владимира Путина на выборах президента России вызвала разные реакции в ЕС и США.
Путин задел за живое. США выбрасывают белый флаг, ЕС начинает клоунаду
Комментарии
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Виктор Тимошевский
А как они будут обрашаться к нарику ,предводителю чубатых с мая месяца? Или признают его лигитимным президентом 404-й?
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9 час.
Христос Второй
Надо восстанавливать монархию в России и дело с концом....почему Англия монархия , а Россия не может быть ею ? Потому что рептилоид Елизавета Вторая не могла допустить такой глупости , как дерьмократия.
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8 час.
Н
Нина
Не их собачье дело, нос не дорос. Самозванцы будут давать определение, кто настоящий. Не признавайте, ваше признание западло. Тьфу, тьфу, тьфу!!!
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7 час.
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