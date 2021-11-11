Достойный ответ внучки Брежнева всем тем, кто критикует эпоху СССР

Любопытно, однакоПолитикаДостойный ответ внучки Брежнева всем тем, кто критикует эпоху СССР Невероятно, но факт: археологи откапывали глиняные горшки в Месопотамии, датированные 3000 лет до н.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьvi viА, что может сказать внучка, внучки Л.И. Брежнева?ольгаПравду.Живем на наследии Брежнева. Что сейчас построено?Юлия Масловадворцы,яхты,домики для уточек,офшоры ..да немало))vi viВы, глубоко ошибаетесь. При Брежневе проели не только, брежневское, но и сталинское. И, развалили СССР.ольгаЕсли все развалили тогда, то как мы сейчас живем? У нас в городе больницы, школы построены в 70-ые, сейчас только дворцы богатых.КошмарА вот здесь посмотрите, какое нам убогое наследие Брежнев оставил, и как без него город изменился. И таких примеров множество...https://www.youtube.com/watch?v=3h_5E38wfjYКошмарИли здесь... https://www.youtube.com/watch?v=6HCzmDprG0Evi viА, что может сказать водитель Брежнева?vi viРазве вы живёте?Кошмарhttps://www.youtube.com/watch?v=eUKAArZvFCsЭМИЛЬ ВАТМРимский принцип звучит «хлеба и зрелищ», и если с хлебом у нас ситуация в общем и целом наладилась, то вот со зрелищами у нас и правда большие проблемы. Мы не видим — свершений, хотя они есть. В стране реализуются проекты, масштаба которых не знал даже СССР, но они проходят в тени ток-шоу, с совершенно бредовым контентом: Строительство «Ямал СПГ» — грандиозная стройка, которую невозможно сравнить вероятно ни с чем, что строилось в постсталинский период, прошла практически незамеченной. Строительству единовременно трех крупнейших газопроводов: «Северный поток — 2», «Южный поток», «Сила Сибири» совокупным объемов 120 млн. кубометров в год уделяется меньше внимания, чем долбанутому «Дому-2». Выход России на новый технологический уровень в части вооружений, где мы всей страной стоим и будем стоять лет 10 в гордом одиночестве, сведено к скромной новостной ленте, совершенно не соответствующей масштабу события. Абсолютное и совершенное лидерство «Росатома» в строительстве АЭС неизвестно 80% населения. Чуть лучше дело обстоит с сельским хозяйством, но даже о нем множество деталей неизвестно, как то, что мы вышли на 100% обеспечение мясом всех видов, кроме говядины. Что мы стали экспортировать сельхозтехнику в Европу и Америку, и в иные страны мира. Мы впервые со времен СССР построили новый космодром, разработали новый тип ракет, и стали одной из трех стран мира, имеющих собственную спутниковую группировку геопозиционирования — Глонасс. Мы единственная страна мира — обладающая ледокольным флотом, в том числе атомным, которого нет ни у кого в мире. Мы забыли об очередях в детские сады, и забыли про ямы на федеральных трассах. Мы впервые со времен СССР радикально обновляем парк железнодорожных вагонов. Мы создали систему государственной коммуникации «Госуслуги», аналогов которой нет в 90% странах мира. И, главное! И этот список можно продолжать и продолжать. Все эти вещи создаем мы — народ России. В итоге складывается абсурдная ситуация, когда с одной стороны МЫ вращаем мир, а с другой МЫ же ноем о том, что у нас тут «разруха», «нищета» и «все пропало»? — Мы строим жилой фонд такими объемами, что едешь по улицам и удивляешься, кому они (застройщики) будут все это продавать в якобы нищей и бедной стране, а они все продают и продают, а «нищие и бедные» все покупают и покупают. — Толпы «оборванцев» десятками миллионов ездят отдыхать за границу и выносят торговые центры под ноль. — И да, затертый шаблон, у кого не спроси все плохо, а машину припарковать негде. — Бедные пенсионеры вышли в своем большинстве на пенсии порядка 14 000 рублей, в годы, в которые мы жили при «разорванной в клочья экономике»… и ведь все выше перечисленное — это не фантастический роман и не сказка венского леса, это факт — это сделано. Сделано — НАМИ! Однако! над страной и особенно в социальных сетях стоит глобальный плачь Ярославны, о том, как нам всем хреново, о том, что «коррупция», «воровство» и «предательство» на каждом шагу. Не припоминаю, чтобы в США или в Европе власти сажали на реальные сроки сенаторов, министров, губернаторов и генералов, хотя с коррупцией там совсем не лучше., ___________________________________________________________________ , Это отрывок из публикации, которую я скачал недавно, и с которой полностью я согласенВДВячеслав ДолининВнучка Брежнева и т.п. "элитка" при совке жили как планировалось жить при коммунизме. Они хотели бы и дальше также паразитировать.WWaleryЕсли еще существуют паразиты... то это конкретно ты! Дустом тебя.., дустом..!ВДВячеслав ДолининПаразитами являются проплаченные тролли и ты из их числа.WWaleryЭто ты из их числа - сам то чего хочешь, и что полезное сделал, паразит?ВДВячеслав ДолининТы холуй паразитов из правящей верхушки. Всякие внучки Брежнева и т.п. высокопоставленная нечисть тебя на порог не пустят. Ты для них быдло, население. Но как верный пёс кидаешься на защиту презирающих тебя хозяев.Ирина Карначеваа Вы сейчас не хотели бы паразитировать на наследии социализма? может быть хватить хаять то, что было до Горбачева? Ведь тогда стабильность была. Сейчас в Телеграмм заглянуть страшно: то генералы ФСБ под себя все гребут, то ранее судимые олигархов на поводке водят.Давайте начнем с себя: подъезды и дворы приведем в порядок, людьми ответственными станем.Юлия Маслованачали за здравие,а кончили за упокой)) В нашем подъезде никто не гадит, во дворе тоже. Цветы,правда,не у каждого подъезда... Потому что раскапывают землю с периодичность раз в квартал службы Водоканала))) Что еще можно начать с себя?mark kapustinВот с чего нужно начинать…..Владимир30 лет иго иyдейское в России. Из великой державы сделали колонию глобалистов. И при этом ещё говорят, что еврeи умные. Или им это как раз и надоИИЗРАЭЛЬХЭНДС30 лет иго иyдейское в России. вы ошибаетесь с 1917Александр Петровво времена СССР евреям кучковаться не давали не более 3х в "Комсомольской правде" и так далее не выше главного инженера на предприятии теперь они тормоза сняли везде одни евреи и армяне - не коренные жители России!РАИСА То (К-а)Откуда вы знаете? Неужели вам 100 лет?ИИЗРАЭЛЬХЭНДСидиот .при чем здесь евреиTtestorrИдиот))) Почитайте "Айвенго" Вальтера Скотта - уже при Ричарде, вас, евреев, мягко говоря, не любилиВладимирКогда Сталин выгнал хaбад из СССР, тогда и закончилось иго. А потом они отомстилиЭМИЛЬ ВАТМА чё ты хочеш??, всё по принцыпу коммуняк, построенному на теории еврея Маркса, и выполненного евреем Бланком, всё как задумывалось, или я не прав??ЭМИЛЬ ВАТМЭтот усатый выродок, забыл выкинуть главного еврея из мавзолея, а вместо этого сам туда лёг с ним валетиком, вот его самого и выкинули оттуда, эту мразь смердячую, а что ты ожидал??, чойто я не понялВалерий ФедосеевКрасиво внучка толпе сказала. Так оно и есть, слишком много критиков развелось на Советский строй. Хотя они посей день пользуются плодами труда советского народа.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСплодами труда советского народа. уточните что за эти такие плодыИИЗРАЭЛЬХЭНДСрукожопые были всегдаАлександр Петровесли бы не СССР и не русские евреев не было и в помине, зря мы евреев спасали ох зря...РАИСА То (К-а)Ну, такой старый, а этого не знаешь.ВДВячеслав ДолининПлодами труда советского народа пользовались такие дармоеды как внучка Брежнева. А сам народ давился в очередях за крохами с барского стола.ММосквичАнтисоветизм неслучайно стал государственной информационной политикой. Нынешний режим не в состоянии обеспечить качество жизни подавляющего большинства наших граждан хотя бы на том же уровне, что и в советский период, отсюда и оголтелая антисоветская пропаганда, цель которой внушить (именно внушить, так как убедить не выйдет по определению) людям, что тогда было все плохо, а вот ныне они живую гораздо лучше.Александр ПетровАнтисоветизм да там были все евреи ни одного русского!ММосквичТам, это где?Тамара ФроловаИменно такие Ваши высказывания и настраивают против коммунистов. Вы не принимаете то что сейчас есть хорошего, поэтому не примут и прошлоеММосквичОтнюдь. Против коммунистов настраивает наших сограждан нынешняя государственная пропаганда. Редкий фильм про советский период обходится без ведра гряди на советский период. А насчет хорошего ныне, я прекрасно это принимаю, но это в основном происходит благодаря техническому прогрессу во всем мире, а не благодаря различным оптимизациям и повышению пенсионного возраста.АПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНБрежнев, как и Сталин, в отличие от нынешней власти, не воровал у своего народа миллиарды и не прятал их в зарубежных банках.ЕАЕвгений АлексеенкоВы просто молодец,в точку говорите,спасибо!Анатолий ОстинКаждая хорошая внучка, деда не даст обидеть. Не только внучка Брежнева. Ведь он для неё много сделал.Леонид Алексеев"Достойная"внучка коммуняцкого упыря Брежкина!Леонид Алексеевmark kapustinАлександр ПлатовА ты - упырь недостойный? Похож, похож ..ЕАЕвгений АлексеенкоВ общем, как всегда во всем виновато поколение СССР. Не так жили, не так любили, не в те сферы деньги вкладывали, не то наследство нам оставили. У Маргариты Алигер, советской поэтессы, есть пронзительное стихотворение, адресованное юным критикам, богатых задним умом: Прочитайте его.Александр Петровкритикуют только те кто не жил и даже не родился в СССР они уже родились во времена расцвета либерализма и пидорастии вот отсюда у них такое рассуждение))АНГЕЛ АНГЕЛТо что было построено во времена правления И.В. Сталине, а потом восстановлено после ВОВ никто не сделал... Дальше все проедалось и разворовывалось...Тамара ФроловаУчите матчастьГалина НовиковаСогласна, живем на наследии социализма, была стабильность, образование и медицина и санатории и для детей доступный отдых. Сейчас с ума сошли. только под себя и до народа дела нет, когда выборы вспоминают про народ. Пообещают и после выборов забывают, и столько вранья, осталось ли доверие у народа - большой вопрос.Кошмарhttps://www.youtube.com/watch?v=eUKAArZvFCsИИринаВраги СССР ,захватившие республики СССР ,мало того ,что тупые ,никчемные паразиты ,угробившие их высокооплачиваемой "работой " все отрасли во всех захваченных ими республиках СССР ,так еще и с плебейской неадекватно завышенной самооценкой , из-за которой они после захвата ими СССР ,как бесноватые ,бросились "давай ,круши ,уничтожай всё что сделали и построили совки и коммуняки ,всё это плохо ,неправильно ,а мы такие из себя эффективные ". Всё разрушили ,уничтожили ,а своего за целых 30 лет ничего не создали полезного для их страны и народа .ММосквичТак они, если чего и создадут, то только для себя любимых.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСИИЗРАЭЛЬХЭНДСРАИСА То (К-а)Вы забываете, что в 1956 году мы жили лишь 10 лет после разрушительной войны, за такой период мало что возможно восстановить. Вот и приходилось довольствоваться "кирзачами". Большого ума не надо, чтобы бросать камни в прошлое. Проанализируйте нынешнюю жизнь, все ли имеют возможность носить "элегантные мужские костюмы". Или тогда-то виноваты "совки", а теперь сами виноваты?ИИЗРАЭЛЬХЭНДСИИЗРАЭЛЬХЭНДСа что то с тех пор изменилось?ИИЗРАЭЛЬХЭНДСРАИСА То (К-а)То что вы много прожили я сразу поняла, но я думала что вы мужчина.Тамара ФроловаИ чем заканчивается эта элегантная жизнь?ЭМИЛЬ ВАТМ"Вы забываете, что в 1956 году мы жили лишь 10 лет после разрушительной войны.", ____________________________________________________________________ , А как вы объясните, что Германия, была восстановлена после войны в рекордно короткие сроки, несмотря на то, что некоторые города там были полностью разрушены, и в такой нищите, в подвальных комуналках, как жили в совке, зачастую, ветераны войны и труда со своими семьями, до 1991 года, до конца совка, в Германии даже в первые послевоенные годы никто не жил, хотя и восстанавливать после войны Германию было практически некому, пленные немцы работали на советских стройках??, ответьте, если не затруднит, я ждуДмитрий ДемочкинА про дочку Брежнева ничего не рассказала?)))) Про алкашку,шлюху и воровку.Александр РаевскийНу вот опять. если нечем крыть. переходим на личности. правда не понятно. причем тут Экономика СССР и пьянство отдельных личностей!!! К стати. - примерно тоже самое сказал Тодор Живков болгарским "гайдарам" и их прихлебателям!!! и был прав на все 1005!!!Игорь КузнецовБыли достижения при Брежневе - а кто спорит, были. Провели Олимпиаду-80, показали миру как живёт советский народ и устроили "локальный коммунизм". Москва - пустая, товаров столько, что выбирать надо и без очередей. Примерно так жила партийная верхушка. А большинство граждан работали "с уверенностью в завтрашнем дне". Лозунги на работе, дома - хозяйство и стабильность. Никому не обидно - равенство и братство. И вдруг, умер генсек, понеслось...МНМатвеев НиколайМилый, ты даже и статью не читал, ничего не понял, милый ЕГЭшник. У тебя киселевы, соловейчики, христенки с бабой арбидолом и пр., которые ненавидят страну, в которой живут. Иваны- непомнящих родства, потому у таких иванов нет и будущего. У них или кровавая зависть или кровавая злость на страну, народ, который подарил им СССР, который 30 лет грабят, а у тебя тяму не хватает увидеть, услышать происходящее.Игорь КузнецовХамить в Вашем стиле, как я понимаю. Я 32 года прожил в СССР, знаю изнутри всю эту партократию. В армии мог вступить в КПСС запросто, не захотел. Потом уже в ЦКБ чтобы сделать карьеру надо было, но парторг сказал - приведи 3-х рабочих или лаборантов. У нас "классовый перекос" в партии. Так что "милый" это не ко мне, а к кому - сами знаете, их много развелось. Либерастов не воспринимаю, среди них нет государственников.КошмарПосмотри какую страну и как грабят... https://www.youtube.com/watch?v=GK0gm25GlPQЭМИЛЬ ВАТМ" А большинство граждан работали "с уверенностью в завтрашнем дне".", _______________________________________________________________________ , Рабовладельческий строй это гарантированные рабочие места и уверенность в завтрашнем дне, не знаю, кто это сказал, но я согласен, вот эта уверенность и была самым страшным признаком того строя, уверенность, что и завтра будет эта серость, мизерная зарплата по ставкам, запрет на выезд за границу, очереди за элементарными вещами, и жирующие рожи завсклад, тувуровед, и дюректормагазин, хозяев жизни, вот эта уверенность и была самым страшным, я так думаюTtestorrПрочитал эту фразу "У моего знакомого, бабушка хранила на вкладах сумму, которую хватило бы на покупку трех квартир. Но накопления обесценились в одночасье в 1998 году" и понял - автор - пиздабол))))))))) В начале 90-х младореформаторы обесценили все вклады населения, и если автор утверждает что за 7 лет бабушка накопила на 3 квартиры после этого - то он пиздаболкормчийИ что за лагерный жаргон у автЫра - " Бабушка пахала 40 лет на заводе от звонка до звонка " ? Тогда мил чел не пахали ,а нормально РАБОТАЛИ !Аристов Игорь МихайловичУ каждого своё понимание и свои воспоминания. Прочитал в интернете: "Первая пятилетка брежневского периода стала самой успешной за всю историю страны. Однако реформаторы так и не довели свои начинания до конца. - Читайте подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/106250/leonid-ilich-brejnev-godyi-pravleniya В дальнейшем все больше нарастают широко известные тенденции «закручивания гаек» (массовые расстрелы никогда не повторились, однако дома душевнобольных стали притчей во языцех), снижению рентабельности производства, когда промышленность требовала все больших вложений, но давала все меньше результатов. - Читайте подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/106250/leonid-ilich-brejnev-godyi-pravleniya Сегодня эту страницу отечественной истории принято называть застоем, вспоминая нехватку товаров первой необходимости и стагнацию экономики. - Читайте подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/106250/leonid-ilich-brejnev-godyi-pravleniya"ЭМИЛЬ ВАТМ""Вы даже покрасить не можете всё то, что построил мой дед".", ________________________________________________________________________ , Ну во первых, а что он построил??, что вообще мог построить маразматикЮ который не мог связать двух слов без бумажки, заготовленной референтами??, если чтото и было построено при нём, то это вовсе не означает, что это он построил, как то, что первого человека в космос запустили при Хрущёве, не означает, что его туда запустил этот безмозглый и безграмотный долбоёб, так, что красить, увы, нечего, далее, а какое внучка имеет отношение к делам деда??, её то с какой стати спрашивать??, наверное когда будут обсуждать Путина, то на передачу нужно будет пригласить его собаку кони, и с неё спросить за дела хозяина, как вам идея??, я думаю, нормальнаяАлександр АнтипинСамый идиотский и лживый комент,который я прочитал за последние 30 лет.ЭМИЛЬ ВАТМИ в чём конкретно ложь??, в том, что ему не писали эти бумажки про сосиськи сраные, и про то, как мы хорошо живём, и какими семимильными шагами движемся к коммунизму??, или про то, что он ничего не построил, а только вверг страну в болото, опираясь на банду выродков - лизоблюдов, которые под него переписали историю, в результате чего главной битвой великой отечественной войны стала малая земля, под Новороссийском, и выиграл её он, он там побывал два или один раз, и объяснил товарищам, что отступать нельзя, за ними Москва, товарищи не понимали, а он объяснил, и выиграл войну, за что его уже в мирное время засыпали побрякушками, во время войны он был награждён, не более чем шестью орденами и медалями, его заслуги выяснились потом, когда он стал главой государства, вот тогда звёзды героя на него посыпались не за заслуги, а в качестве подарка, в ч\есть очередного юбилея, звезда за то, что к юбилею не сдох, интересно, и в чём здесь ложь??, или я не прав??Александр АнтипинВы жертва ЕГЭ ?Засланный казачёк? И живёте наверняка в доме,построенном при Брежневе.Да что с Вами говорить.Если Вы не понимаете,то это надолго,может навсегда.Поэтом глупо будет Вам что-то доказывать.Тем более в каждой теме Ваш комент,один глупее другого.Пишите что хотите,а мне жаль времени что-то доказывать,тем более это бесполезно.ЭМИЛЬ ВАТМНет ошибаетесь, живу я в хрущёвке, в доме, построенном при Хрущёве, которого вы проклинаете, а на счёт засланый, так не откуда я не засланный, я родился в Ленинграде в 1961 году, а живу в Санкт - Петербурге, и тому, что мой город носит не партийную кличку выродка, а древнее красивое имя, данное ему при основании, я радАлександр АнтипинВот и проявилась Ваша ложь! Уж если у нас,в тьмутаракани Архангельской области было всё и строительство и развитие ,то уж в Ленинграде то и подавно.Тем более бывал я там в Советское время.Строительство бешенными темпами,в продаже не было только птичьего молока.... Не пишите мне больше,не могу разговаривать с теми,кто врёт! И вообще,прекратите врать с инете.ЭМИЛЬ ВАТМА что конкретно враньё??, укажите, я ждуЭМИЛЬ ВАТМОТВЕЧАЯ НА ПОСТ, РАССКАЖУ ПРО МОЕГО ОТЦА, МОЙ ОТЕЦ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ СССР ИМЕЛ ХОДАТАЙСТВО С РАБОТЫ, ЧТОБЫ ЕМУ, КАК ТВОРЧЕСКОМУ РАБОТНИКУ ПРЕДОСТАВИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЖИЛПЛОЩАДЬ, А МЫ ТОГДА ВСЕЙ СЕМЬЁЙ ЮТИЛЬСЬ В ТЕСНОЙ ХРУЩЁБЕ, ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ЕГО ИЗОБРЕТЕНИЙ ДЕВЯНОСТО МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, ЗАМЕТЬТЕ, ЭТО В 1970 ГОДУ, КОГДА НОРМАЛЬНАЯ КВАРТИРА СТОИЛА ОКОЛО 25000, НО В ЭТОМ НАМ БЫЛО ОТКАЗАНО, ПОТОМУ, ЧТО КАК НАМ ОБЪЯСНИЛИ, ЭТО ХОДАТАЙСТВО ДАЁТ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЖИЛПЛОЩАДЬ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОНА У НЕГО ЕСТЬ, А ЕСЛИ НЕТ ПЛОЩАДИ, ТО НЕТ И ПРАВА, НО ЭТО ХОДАТАЙСТВО ДАЁТ ПРАВО НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ИЗЛИШКИ ЖИЛПЛОЩАДИ, А ПОСКОЛЬКУ ИЗЛИШКОВ ЖИЛПЛОЩАДИ НЕБЫЛО, ТО И ПРАВ ЭТО ХОДАТАЙСТВО НИКАКИХ НЕ ДАВАЛО, И ЗА ЭТО ОТЕЦ ЗАВ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ГРОШИ РАБОТАЛ ПОРОЙ ПО 5 ЛЕТ БЕЗ ОТПУСКОВ, ПО ВАШЕМУ ЭТО НОРМАЛЬНО?, А КОГДА НАДО БЫЛО ПОСЛАТЬ В КОМАНДИРОВКУ В ВЕНГРИЮ СОТРУДНИКА ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРИБОРА, РАЗРАБОТАННОГО МОИМ ОТЦОМ, И В КОТОРОМ БЫЛИ ПРИМЕНЕНЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ МОЕГО ОТЦА, ТО ПОЕХАЛ ДРУГОЙ СОТРУДНИК ПРАВИЛЬНОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, МНЕ НЕ НРАВИТСЯ, ЧТО ЗА РАБОТУ В СССР РАСПЛАЧИВАЛИСЬ БЛАГОДАРНОСТЯМИ И ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ, НА КОТОРЫЕ, УВЫ, НИЧЕГО НЕ КУПИШЬ, НО ТАКАЯ СИСТЕМА БЫЛА ВЫГОДНА ТОМУ РЕЖИМУ, ПОСКОЛЬКУ НАСАНДАЛИТЬ БУМАЖЕК, ПОЧЁТНЫХ ГРАМОТ С ПОРТРЕТОМ ВОЖДЯ, И ЕГО ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ, ЗНАЧКОВ УДАРНИК КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, И ТРЯПИЧНЫХ ВЫМПЕЛОВ С ТОЙ ЖЕ НАДПИСЬЮ, И ЭТИМ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ, ДЛЯ ТОГО ФАШИСТСКОГО РЕЖИМА БЫЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ ЗАПЛАТИТЬ ЛЮДЯМ НАЛИЧНЫМИ, НО ПРИ ЭТОМ ГРОМЧЕ ВСЕХ ВЫЛИ О БЕСПЛАТНОМ ОБРАЗОВАНИИ И БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЕ, НО ЕСЛИ БЫ ТОГДА ОТЦУ ВЫПЛАТИЛИ ХОТЯ БЫ ОДИН ПРОЦЕНТ ОТ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА, ТО НИЧЕГО БЕСПЛАТНОГО НАМ БЫЛО БЫ НЕ НУЖНО, ВСЁ, ЧТО НАЗЫВАЛОСЬ В СССР БЕСПЛАТНЫМ НА САМОМ ДЕЛЕ ОБХОДИЛОСЬ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ВО СТО КРАТ ДОРОЖЕ, В ЧЁМ Я НЕ ПРАВ?СГСергей Гре_вМиля, выродок это кто? Бронштейн?ЭМИЛЬ ВАТМВыродки, это вся эта банда, независимо от национальности, банда ограбившая и продавшая Россию, и отбросившая её в развитии на сотни лет назад, скинув как конкурента с мировой арены по заданию кайзера, вот, что я отвечуЭМИЛЬ ВАТМА лучшебы у дочки его, галины спросили, кторая бриллиантами спекулировала в таких масштабах, что обычный гражданин за тысячную долю от этого получилбы растрел через повешение на электрическом стуле смертельной инъекции, а ей ничего, им можно, ей другое было нельзя, когда она решила бежать и выйти замуж за Кио, илюзиониста, по ёё следу пошла милиция, их взяли в отеле, у неё отняли паспорт и вернули её папаше, увы, жениться по любви там нельзя, а всё остальное в этой банде можно, было на сколько я помнюЭМИЛЬ ВАТМКАК ТОЛЬКО умер Ленин (1924), оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий — предатель. Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР (1927). Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал (1936). Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов (1937). Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия (1938). После смерти Сталина (1953), все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию (1953). Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал. А чуть позже вскрылось что и Сталин–то был врагом, вредителем и предателем (1956). А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а Политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы во главе с Хрущевым (1957). Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию (1964). После смерти Брежнева, выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя (1964-82). Потом было еще двое, которых никто и запомнить-то не успел (1982-85). Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он–то сейчас все исправит. Тут–то СССР и развалился (1991). А Горбачев оказался врагом и предателем. Вы ознакомились с кратким курсом истории КПСС., ___________________________________________________________________________ , Этот бровастый безмозглый урод ничем не выделялся из прочей банды выродков, также как они он скинул предшественника, и также обосрал его как это было принято в этой воровской кодле, это у них считалось правилом хорошего тона, на сколько я знаюЭМИЛЬ ВАТМЭти совковые ворюги воровать начали только придя к власти, эти выродки отменили царские деньги, о том, что у рабочих других денег небыло, они "не подумали", таким образом, начали свою власть с ограбления собственного народа, кстати, у тех, кто хранил сбережения в царских золотых червонцах, которые, в отличие от бумажек, имели цену, приходили с обыском и эти деньги конфистковывали, далее, потом, принуждение к покупке облигаций государственного займа, на которые во время войны уходило около трёх четвертей дохода, облигации обещали погасить в течении двадцати лет, потом этот срок продлили ещё на двадцать лет, а потом вообще решили эти деньги не возвращать, далее, грабительская денежная реформа, 1947 года, потом опять облигации с принуждением к их покупке, потом другая денежная реформа, 1961 года, когда деньги меняли десять к одному, потом опять облигации, заведомо пустые бумажки, за которые вымогали деньги, и в завершение этого воровского фашистского режима, так сказать, "на добрую"память, павловская реформа, это когда отменили пятидесятирублёвые и сторублёвые купюры, когда пенсионеры теряли сознание в очередях в сберкассах, чтобы обменять свои кровные, и всёравно, меняли только определённую сумму, остальное, это воровское совковое государство воровало, это специально для дебилов, ну совсем полных, я напоминаюСГСергей Гре_вМиля, тебе ответить не могу, ибо тобою забанен.. Хотя с таким пидорасом, как ты, вроде не пересекался.. Я так, пёрну в пустоту.. Бронштейна, Миля, выгнали из СССР в 29-м году. Но ты и изяхэндс настаиваете, что в 27-м. Пусть их.. Пруфы в студию.. Методичка у вас, эидофф, одна... "ЭМИЛЬ ВАТМ → Сергей Гре_в 11 ноября, 21:59 Выродки, это вся эта банда, независимо от национальности, банда ограбившая и продавшая Россию," Слышь, клоун, ты мне отвечаешь... я тебя не банил... а ты меня банишь.. и тебе ответить не могу.. ты не сильно хитровыедраный? а не пошел бы ты, иудяра, накуй?ЭМИЛЬ ВАТМДа, потому, видать и забанен, что тебе лучше нйти другую компанию, желательно, голубых, с пидорасами, навроде тебя я не пересекаюсь, и дискутировать я не собираюсьСГСергей Гре_весли есть, что сказать, скажи.. жду ответа, как соловей лета.. Миля ватман..ЭМИЛЬ ВАТМНу прочти выше, что я сказалСГСергей Гре_вТы бан сначала сними, а потом будем говорить.. Иначе я на тебя положил большой куй..СГСергей Гре_вповторить для недолугих? твой бан - твоя слабость.. я могу тебя послать накуй и мимо твоего бана..ЭМИЛЬ ВАТМСлушай найди себе ровню, ещё раз повторяю, с пидорасами я не общаюсь, у меня другая ориентация, если ты не можешь найти мужика, то это твои проблеиы, снимать бан я не собираюсьЭМИЛЬ ВАТМСлушай найди себе ровню, ещё раз повторяю, с пидорасами я не общаюсь, у меня другая ориентация, если ты не можешь найти мужика, то это твои проблеиы, снимать бан я не собираюсьСГСергей Гре_вЭМИЛЬ ВАТМ............................................ А вот тут надо подробнее.. Ты даже не знал, что я для тебя забанен? Оппппачки!!!!! Вы работаете как одна кодла!!!!!! Я, в принципе, и не сумлевался... Все шиды работают на один сармак.. "Да, потому, видать и забанен, что тебе лучше нйти другую компанию, желательно, голубых, с пидорасами, навроде тебя я не пересекаюсь, и дискутировать я не собираюсь" Я, "видимо забанен"... !!! Ты меня не банил!!! Кто-то другой меня банил от твоего имени! Бинго! То, что пиндоская мафия была рождена сицилийцами + евреями - это мятый пар... И даже в инете в основе вашего общения с нами - круговая порука!!!! Я с вами всеми элементарно справлюсь, ибо имя вам - тьма...))))СГСергей Гре_вя сделал скрины.. и до, и после.. позор..((((Комментировать