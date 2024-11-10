Путин рассказал о развитии сотрудничества с африканскими странами

Сотрудничество России и Африки продолжает углубляться и разнообразиться, что подтверждается обширной программой первой министерской конференции форума партнерства «Россия — Африка», отметил президент Владимир Путин через министра иностранных дел Сергея Лаврова.
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