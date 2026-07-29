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Тарханов о женском футболе: «Техники не хватает – некоторые начинают заниматься в 15-20 лет. У парней базовая техника с раннего детства. Эмоций много – девочки есть девочки»

Александр Тарханов высказался об уходе с поста главного тренера женской команды « Енисея ».  Сообщалось, что 71-летний специалист продолжит работу в системе клуба и будет руководить мужской молодежной командой.

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