Пенсии части россиян поднимут на 7,5%

В России в 2024 году неработающим пенсионерам поднимут пенсии на 7,5%. Соответствующий законопроект был одобрен и поддержан на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии