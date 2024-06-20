Немцы в восторге от канцлера Бербок

Валера Морозов Судя по тому, какие руководители сегодня в Европе, Бербок- канцлер, это возможно. Но это- полный трындец.

МВ Мстислав Водяной Как политик 0, а как бабёнка, то сойдёт. Если оступишься, то есть за что ухватиться.