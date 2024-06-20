«Все возможно»: Анналена Бербок не исключает, что будет баллотироваться на пост канцлера Комментарии немцев: Если она станет канцлером, я эмигрирую из Германии.
Немцы в восторге от канцлера Бербок
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валера Морозов
Судя по тому, какие руководители сегодня в Европе, Бербок- канцлер, это возможно. Но это- полный трындец.
Ответить
14 час.
МВ
Мстислав Водяной
Как политик 0, а как бабёнка, то сойдёт. Если оступишься, то есть за что ухватиться.
Ответить
2 час.
Вячеслав 5
Мужики слабые стали в Европе вот и власть профукали.
Ответить
20 мин.
Свежие комментарии