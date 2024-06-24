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Регионы России

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В Хабаровском крае продолжаются рабочие поездки врио губернатора по районам

В Хабаровском крае продолжаются рабочие поездки врио губернатора по районам

В Хабаровском крае продолжаются рабочие поездки врио губернатора Дмитрия Демешина по районам края. Последней остановкой стала территория района имени Лазо, куда врио губернатора прибыл 23 июня этого года.

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