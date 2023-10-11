«Залужный бессилен»: что известно о положении ВСУ под Донецком

Украинский генштаб не в силах изменить ситуациюРоссийские войска уже наступают в наступление в направлении пригорода Донецка Авдеевки, нанося ощутимые удары по позициям противника, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
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