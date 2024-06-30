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Царьград

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В Перми жестоко избили активиста, выступающего против строительства мечети

В Перми жестоко избили активиста, выступающего против строительства мечети

Мужчина получил сотрясение мозга.В Перми журналист и активист Роман Юшков был жестоко избит за то, что выступал против строительства мечети в микрорайоне Верхняя Курья.

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Комментарии
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Александр Поляничко
Уверен, что нет. Наши суды под властью диаспор, так, что надеяться не на что.
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