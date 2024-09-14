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Окружной форум по патриотическому воспитанию стартовал в Казани

Окружной форум по патриотическому воспитанию стартовал в Казани

В столице Татарстана проходит Окружной патриотический форум, на который съехались 235 представителей сферы патриотического воспитания из 33 регионов Южного, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов.

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