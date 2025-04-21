🚨 Под Евпаторией легковушка насмерть сбила пешехода Водитель автомобиля Lada Priora ехал со стороны Евпатории в направлении посёлка Черноморское сегодня ночью.
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🚨 Под Евпаторией легковушка насмерть сбила пешехода Водитель автомобиля Lada Priora ехал со стороны Евпатории в направлении посёлка Черноморское сегодня ночью.