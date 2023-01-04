Общее число погибших военнослужащих в Макеевке составило 89 человек, включая замкомандира полка Бачурина

Число погибших российских военнослужащих в результате нападения вооруженных сил Украины на пункт временного размещения российских воинских частей в Макеевке возросло до 89 человек, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
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