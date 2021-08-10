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«Пусть ей муж покупает»

«Пусть ей муж покупает»

Богатая мама дает ценные советы дочери в трудной ситуации, а пачку подгузников купить отказывается   – Погода установилась наконец-то, дождя нет, прохладно, конечно, но сухо, солнышко светит! – рассказывает шестидесятилетняя Маргарита Константиновна.

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Александр Иванов
У каждой семьи свои заскоки!!
Vera Dobryagina
Ну пусть маманя сидит на своих счетах в банке, сдающейся квартире и накоплениях! Только у гроба карманов нет, а раздавать указания молодым, как жить, при этом ничем не помогая, это не по-родственному как-то. А дочь ей точно родная?
Георгий Михалев
Я бы не был таким категоричным. Есть много молодых семей у которых финансовые проблемы перманентны. При этом запросы высокие, а работать не хотят, все время в поисках. Помогать, в таких случаях, только во вред, сколько не дай, все в пыль. В таких случаях лучше сделать накопления, хотя бы для внуков, или до времен, когда у детей появятся мозги и помощь станет во благо.
Vera Dobryagina
Т.е. у мамы это такой воспитательный процесс? Пусть внуки сидят дома без свежего воздуха, старший без занятий в секции, дочь с зятем копейки считают, еле-еле на еду хватает и коммуналку, а у Маргариты Константиновны - принципы...Ждёт, когда мозги появятся у детей. Я не знаю, может кому это и покажется правильным, но я так не считаю.
Александр Золотарев
Маргарита Константиновна -кадавр в фазе активного доминирования.

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