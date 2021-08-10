«Пусть ей муж покупает»

Богатая мама дает ценные советы дочери в трудной ситуации, а пачку подгузников купить отказывается – Погода установилась наконец-то, дождя нет, прохладно, конечно, но сухо, солнышко светит! – рассказывает шестидесятилетняя Маргарита Константиновна.