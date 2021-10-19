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В Рязанской области запустили портал для мониторинга вакцинации на предприятиях

В Рязанской области запустили портал для мониторинга вакцинации на предприятиях

Он находится на официальном сайте ведомства. По словам министра цифрового развития Валерия Стройкова, сервис предусматривает однократное заполнение регистрационной формы, которая содержит сведения о наименовании, реквизитах, адресе, численности сотрудников организации, а на регулярной основе - внесение сведений в форму мониторинга о количестве вакцинированных сотрудников, количестве медотводов, актуальной общей численности сотрудников с автоматическим расчётом процента вакцинированных в организации в целом.

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