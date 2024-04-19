"Локомотив" проиграл "Металлургу" в первом матче финальной серии Кубка Гагарина

Встреча команд состоялась в Магнитогорске и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки. Главный тренер железнодорожников Игорь Никитин отметил, что его команда плохо играла два периода и заслужила поражение.
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